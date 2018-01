PIB brasileiro cresce 0,4% no terceiro trimestre O Produto Interno Bruto do Brasil no terceiro trimestre cresceu 0,4% na comparação com o segundo trimestre. O número ficou abaixo do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que era entre 1% e 3,10%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB teve uma queda de 1,5%. Com o resultado do terceiro trimestre, o PIB brasileiro acumula queda de 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o PIB acumula alta de 0,7%. Revisões Ao divulgar os números do terceiro trimestre deste ano, o IBGE anunciou também várias revisões dos dados divulgados anteriormente. O PIB de 2002 foi revisado de 1,5% para 1,9%, na comparação com o ano anterior. A variação do PIB do segundo trimestre na comparação com o primeiro trimestre foi revisada de ?1,6% para ?1,2%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação foi revisada de ?1,4% para ?1,1%. A variação do PIB do primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre do ano passado foi revisada de ?0,6% para ?0,8%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação foi revisada de 2% para 1,9%. O gerente da coordenação de contas trimestrais do IBGE, Roberto Olinto, disse que as revisões ocorreram porque o Instituto recebeu dos setores econômicos informantes novos dados relativos a 2002 e ao primeiro semestre deste ano. Sobre o número fechado de 2002, Olinto disse que a revisão ocorreu por causa de novos dados recebidos da indústria, setor cuja variação do PIB no período foi também revisada de 1,5% para 2,6%.