PIB brasileiro deve crescer 1,5% em 2003, diz S&P A diretora de Risco Soberano para a América Latina da Standard & Poor´s, Jane Eddy, projetou hoje que o crescimento do PIB brasileiro em 2003 deverá ser de 1,5%. Segundo ela, este incremento ficará bem abaixo das condições que a S&P acredita serem necessárias para a reversão da deterioração da relação dívida/PIB. Jane disse que, para que esta reversão aconteça, são necessários taxa de crescimento entre 3% e 4% do PIB no médio prazo, taxas de juros reais de 8% e estabilidade do câmbio. "O dólar tem se estabilizado em torno de R$ 3,30 nas últimas semanas, mas precisamos ver uma tendência da confirmação da estabilidade do câmbio por um período maior", afirmou Jane durante teleconferência sobre as perspectivas dos ratings soberanos este ano. Ela afirmou que o FMI deverá provavelmente pedir um aumento da meta do superávit primário, atualmente de 3,75%, especialmente porque "a taxa de crescimento da economia não é tão robusta quanto se necessita". Jane informou que a S&P mantém outlook negativo para o rating soberano do Brasil, hoje em B+, porque a agência precisa conferir alguns critérios, como a aprovação e implementação das reformas pelo governo, "embora os sinais emitidos pela nova equipe econômica sejam positivos e consistentes no sentido de compromisso com a disciplina fiscal, além de a indicação da equipe econômica ter agradado". Financiamento Jane estimou que as necessidades de financiamento do Brasil para este ano somarão US$ 60 bilhões, incluídas as linhas de comércio exterior de curto prazo. No ano passado, a estimativa era de uma necessidade de financimento de US$ 80 bilhões. Segundo ela, a diferença para os dois números, de 2002 e 2003, é que muitas das linhas de financiamento ao comércio exterior foram pagas e estão nas mãos de bancos domésticos e outros participantes do mercado doméstico. ?Contudo, essa necessidade de financiamento externo estimada para o Brasil em 2003 ainda é uma quantia elevada e significativa em comparação com as exportações e reservas internacionais do País", disse. De acordo com a diretora, o volume da necessidade de financiamento externo do Brasil é uma das preocupações da S&P, pois as entradas de investimento diretos de estrangeiros tornam-se críticas. Para Jane, as primeiras semanas do novo governo têm sido tranqüilizadoras. "Embora o governo tenha feito declarações positivas para várias medidas de política econômica, não há ainda detalhes ou propostas específicas. No geral, a nova equipe econômica é bastante forte tecnicamente, além de adotar uma postura de cautela fiscal. Neste momento, a visão é positiva", afirmou Eddy. Ela lembrou que o fluxo de capitais estrangeiro para a América Latina vem se reduzindo nos últimos três anos. "E não podemos antecipar como será a direção desse fluxo em 2003, pois não é uma função apenas do que ocorrerá no Brasil, mas também na economia mundial." Indagada sobre a possibilidade de moratória da dívida brasileira, a diretora da S&P lembrou que a nota de risco soberano atual do Brasil é B+ (com perspectiva negativa) e que o risco de moratória de dívida em países nesta categoria de rating (escala B) é historicamente de 18% para os créditos de cinco a sete anos.