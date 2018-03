PIB brasileiro em 2002 é de R$ 1,32 trilhão O valor do PIB do Brasil em 2002 chegou a R$ 1,32 trilhão. Desse total, R$ 145,32 bilhões referiram-se exclusivamente aos impostos sobre produtos. O PIB per capita, levando-se em conta população de 174,63 milhões de pessoas, ficou em R$ 7.567, número 0,21% maior do que o de 2001. O consumo das famílias totalizou R$ 783,28 bilhões; o consumo do governo ficou em R$ 254,66 bilhões e os investimentos totalizaram R$ 247,24 bilhões. Segundo o IBGE, a necessidade de financiamento da economia nacional alcançou R$ 16,97 bilhões em 2002. De acordo com o instituto, o número revela uma melhora na capacidade de financiamento do País de R$ 37,61 bilhões, comparativamente ao resultado de 2001, quando houve necessidade de R$ 54,59 bilhões. O IBGE não fez qualquer revisão do dado em volume do PIB do ano passado, confirmando o crescimento de 1,52% sobre 2001.