PIB brasileiro somou R$ 711 bilhões no primeiro semestre O Produto Interno Bruto (PIB) do País somou R$ 711 bilhões no primeiro semestre deste ano, divulgou hoje o IBGE. No segundo trimestre, o PIB somou R$ 366,7 bilhões, contra R$ 344,3 bilhões do primeiro trimestre. Dos R$ 711 bilhões do primeiro semestre, R$ 78,6 bilhões foram relativos a impostos sobre produtos. Como já divulgado anteriormente pelo IBGE, o PIB do segundo trimestre, em volume, apresentou uma queda de 1,6% ante o primeiro trimestre. Essa variação não é confirmada pelos valores em reais do PIB porque eles não levam em conta o deflator aplicado pelo IBGE e o ajuste sazonal feito pelo instituto a cada trimestre. Financiamento A capacidade de financiamento da economia brasileira ficou em R$ 745 milhões no segundo trimestre de 2003, segundo o IBGE. O instituto avalia que o número confirma a continuidade da trajetória de redução da necessidade de financiamento do País que vem ocorrendo desde 2002. O principal motivo apontado para a capacidade de financiamento neste ano é o saldo externo de bens e serviços, que passou de um déficit de R$ 11,9 bilhões em 2001 para um superávit de R$ 27,9 bilhões em 2002. No primeiro semestre, a capacidade de financiamento do País alcançou R$ 1,1 bilhão, ante uma necessidade de financiamento de R$ 19,7 bilhões no primeiro semestre de 2002.