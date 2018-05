PIB britânico cresce 0,6% no 2ºtrimestre

Na sua estimativa preliminar, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) disse que o Produto Interno Bruto britânico cresceu 0,6% entre abril e junho, em comparação com o primeiro trimestre. A produção econômica avançou 1,4% em comparação com o segundo trimestre de 2012 - a expansão mais forte desde o primeiro trimestre de 2011.

Os dados desta quinta-feira ficaram em linha com as previsões dos economistas.

Em uma base anualizada, o PIB cresceu cerca de 2,4%, segundo o ONS.

Mas, apesar da expansão no segundo trimestre, a produção econômica permanece 3,3% abaixo de seu pico pré-crise observado no primeiro trimestre de 2008. E desde que o governo de coalizão tomou posse no segundo trimestre de 2010, a produção cresceu apenas 2,1%.

Os dados desta quinta-feira mostraram que todos os setores da economia - serviços, agricultura, produção industrial e construção - tiveram expansão no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. Um oficial do ONS disse que era a primeira vez que todos os setores cresceram desde o terceiro trimestre de 2010.

No entanto, foi o setor de serviços o principal motor do crescimento no segundo trimestre. O setor de serviços, que representa 78% da produção econômica total, cresceu 0,6% no trimestre - o mais forte desde o terceiro trimestre do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.