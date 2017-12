PIB britânico cresce 2,3% no 1º trimestre A economia na Grã-Bretanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre em relação ao anterior, em termos sazonalmente ajustados, e 2,3% frente ao mesmo trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pelo escritório de estatísticas nacional. Economistas esperavam crescimento de 0,3% no trimestre frente ao anterior e 2,4% em relação a 2002.