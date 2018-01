PIB cai 0,2% em 2003, pior resultado desde 1992 O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 0,2% no ano passado em relação a 2002, conforme divulgou o IBGE nesta sexta-feira. Foi o pior resultado desde 1992, quando o PIB caiu 0,54% ante o ano anterior. A queda do PIB deveu-se, segundo o IBGE, à manutenção do valor adicionado (nos preços básicos) no mesmo patamar de 2002 e uma queda de 1,7% nos impostos sobre produtos. O PIB per capita caiu 1,5% no ano passado. Nos últimos 10 anos, o crescimento médio real anual do PIB foi de 2,4% e o crescimento médio real anual do PIB per capita ficou em 1%. A redução do PIB per capita no ano passado foi o pior resultado desde 1992. O último ano em que o PIB per capita tinha apresentado variação negativa foi 1999, quando a redução foi de 0,5%. O quarto trimestre No quarto trimestre de 2003, o PIB teve queda de 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de 2003 houve crescimento de 1,5% na série com ajuste sazonal. O IBGE observa que a base de comparação com o quarto trimestre de 2002 foi alta já que, naquele período, a taxa de crescimento foi de 3,9%. Por setores A agropecuária e as exportações estiveram entre os segmentos que se salvaram da queda do PIB de 2003. A agropecuária apresentou crescimento de 5,0%, enquanto a indústria fechou com queda de 1% e o setor de serviços em baixa de 0,1%. As exportações cresceram 14,2%, enquanto as importações caíram 1,9%.