Em 2015, PIB caiu em todos os Estados pela 1ª vez

RIO - Todos os Estados brasileiros registraram queda no Produto Interno Bruto (PIB) em 2015 ante 2014, segundo os dados das Contas Regionais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda do PIB em todos os Estados brasileiros em 2015 ante 2014 é fato inédito na história brasileira desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou levantamento sobre a atividade dos Estados e regiões nos anos 80. A constatação é do gerente de Contas Regionais do IBGE, Frederico Cunha. "É inédito. Não tinha acontecido nesta série usada atualmente e que teve início em 2002 e em nenhuma outra série a primeira começou em 1985", afirmou Cunha em entrevista coletiva à imprensa.

"Não lembro de ter ocorrido queda em todos os Estados", afirmou. "É muito difícil ter queda conjunta, em função da administração pública", disse o pesquisador, lembrando que, nos Estados menores, o peso do governo local na economia costuma ser bastante relevante.

O PIB de São Paulo, que respondeu por 32,4% do total do País, recuou 4,1%, acima da média nacional, que ficou em 3,5%, conforme dado definitivo divulgado semana passada pelo IBGE. Em 2014, São Paulo respondeu por fatia um pouco maior (32,4%) do PIB total, mas, desde o início da série histórica, a perda é de 2,5 ponto porcentual. Em 2002, São Paulo respondia por 34,9% do PIB brasileiro.

Outros Estados com grande peso no PIB também foram destaque de queda. O PIB de Minas Gerais recuou 4,3% em 2015 ante 2014. O PIB do Rio de Janeiro encolheu menos do que a média nacional, com recuo de 2,8%. Juntos, São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul e Paraná responderam por 64,7% do PIB nacional.

O pior desempenho regional ficou com o Amapá, que viu seu PIB tombar 5,5% em 2015. O melhor desempenho ficou com o Mato Grosso do Sul, cujo PIB encolheu apenas 0,3%. Logo em seguida veio Roraima, com perda também de 0,3%.

O PIB do Brasil em 2015 foi de R$ 5,996 trilhões, como informado semana passada. São Paulo somou R$ 1,940 trilhão, seguido por Rio de Janeiro (R$ 659 bilhões), Minas Gerais (R$ 519 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 382 bilhões). Os três Estados com menor atividade econômica foram Roraima (R$ 10,354 bilhões), Acre (R$ 13,622 bilhões) e Amapá (R$ 13,861 bilhões).