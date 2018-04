PIB chinês cresce 7,9% no 2º trimestre

Contudo, o país informou que punirá os responsáveis pelo vazamento dos dados sobre o crescimento do PIB, disse Li Xiaochao, porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas. A declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre a prisão de quatro funcionários da mineradora Rio Tinto acusados de terem roubado segredos de Estado relacionados às negociações dos preços dos contratos de minério de ferro. Li foi questionado se os dados do PIB constituíam também segredo de Estado.

A China tem uma legislação sobre segredos de Estado, mas não está claro o que é um segredo de Estado nem se o governo consideraria que isso inclui as informações que mexem com o mercado, como as relativas ao PIB. Na manhã da última terça-feira, o jornal "Beijing Times" informou corretamente, citando uma fonte não identificada, que a economia chinesa cresceu 7,9% no segundo trimestre ante o mesmo intervalo do ano passado, antes de os dados serem divulgados pelo escritório de estatísticas. No mesmo dia, o jornal de Hong Kong "Ming Pao Daily" informou que o PIB da China cresceu 8,3% no segundo trimestre, citando fontes do mercado. "Eu e meu escritório também vimos estas notícias", disse Li durante entrevista coletiva sobre os números do PIB. Ele não especificou, porém, quem seria punido pela divulgação dos dados.

Varejo

As vendas no varejo cresceram 15% na China em junho em comparação ao mesmo período do ano passado, depois de avançar 15,2% em maio. A previsão dos economistas era de expansão de 15,3% nas vendas. O governo chinês informou também que a produção industrial de valor agregado cresceu 10,7% em junho em relação ao mesmo mês de 2008, superando a previsão de alta de 9,5% e o aumento de 8,9% de maio. As informações são da Dow Jones.