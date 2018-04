PIB chinês cresce 7,9% no 2o trimestre, diz jornal

A economia do país cresceu 7,1 por cento na primeira metade do ano, disse a fonte citada pelo jornal. Rumores de que a China teria crescido 7,1 por cento no primeiro semestre também circularam nos mercados locais na quarta-feira.

A mediana das estimativas de economistas consultados pela Reuters é de crescimento de 7,5 por cento no segundo trimestre na comparação anual.

O Escritório Nacional de Estatísticas da China irá divulgar o resultado do Produto Interno Bruto na manhã desta quinta-feira no horário local.

(Reportagem de Lucy Hornby)