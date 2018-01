PIB chinês deve crescer 9,5% em 2006 O Produto Interno Bruto (PIB) da China poderá crescer 9,5% em 2006. Foi isso o que afirmou hoje o diretor do Centro de Previsões Científicas da Academia de Ciências da China, Wang Shouyang. Segundo ele, a economia chinesa manterá uma rápida e saudável expansão, especialmente ao longo do segundo semestre. Para Wang, o cenário econômico do país, que aponta possíveis crises de deflação causada pela superprodução de alguns itens direcionados ao consumo interno, não terão forte impacto sobre a situação financeira da China. Em suas palavras, tais efeitos seriam "limitados". À imprensa local, o diretor e sua equipe de pesquisadores recomendaram ao governo que, para que não haja problemas futuros, o governo incentive o consumo doméstico, contenha a superprodução e mantenha a atual política fiscal.