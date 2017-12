PIB chinês fecha 2016 com o menor avanço desde 1990

PEQUIM - A economia chinesa cresceu 6,7% no ano passado em relação a 2015, quando o avanço foi de 6,9%. Em 2016, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China foi o menor desde 1990, quando cresceu apenas 3,9%.

No quarto trimestre de 2016, o PIB acelerou levemente, impulsionado por medidas de estímulo do governo e pela robustez contínua do mercado imobiliário, segundo dados oficiais divulgados na madrugada desta sexta-feira. A economia avançou 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, acelerando na comparação com o ganho de 6,7% no terceiro trimestre, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas.

A desaceleração do ritmo de crescimento da segunda maior economia mundial faz parte dos planos do presidente Ji Xinping de fazer com que o PIB chinês seja sustentável, voltado mais para o consumo doméstico e menos para as exportações e os investimentos externos. A meta do governo é crescer 6,5% por ano.

A produção industrial subiu 6,0% em dezembro ante o mesmo mês de 2015. Na comparação mensal, avançou 0,46% em dezembro ante um aumento de 0,51% em novembro. Em 2016, a atividade da indústria do país asiático avançou 6,0% ante um crescimento de 6,1% em 2015.

Os investimentos em ativos fixos urbanos da China aumentaram 8,1% no ano passado ante o ano anterior, desacelerando de um avanço de 8,3% verificado no período de janeiro a novembro.

A alta do indicador da atividade das construtoras ficou abaixo da estimativa de economistas de ganho de 8,4%. Em 2015, o indicador subiu 10,0%. As vendas no varejo aumentaram 10,9% em dezembro ante o mesmo mês do ano anterior, acelerando levemente de um aumento de 10,8% em novembro. A leitura superou a previsão média de uma alta de 10,6% em dezembro.

Ainda esta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima o crescimento chinês em 2017 em 0,3 ponto porcentual para 6,5%.

Fórum. Em Davos, onde participou esta semana do Fórum Econômico Mundial, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu vigorosamente a globalização e a abertura de mercados e reafirmou o compromisso chinês com a integração internacional por meio das trocas e do investimento. Qualificou como um acerto o ingresso de seu país na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo Xi, o crescimento econômico chinês é produto da abertura econômica iniciada há 38 anos e da busca da integração no mercado internacional. Xi Jinping falou como um liberal, ao defender um regime de incentivo ao empreendimento e de recompensa dos esforços, mas em nenhum momento se referiu ao regime político ainda vigente em seu país.