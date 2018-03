PIB chinês vai crescer 8% este ano, diz vice-presidente

Ele disse ainda que pretende fortalecer a estratégica aliança com o Japão, dizendo que as relações bilaterais agora "estão num bom momento para avançar". Xi saudou a proposta do primeiro-ministro do Japão, Yukio Hatoyama, de criar uma "comunidade do Leste da Ásia", dizendo que o conceito "reflete a importância que o governo de Hatoyama dá à cooperação entre os países da região". As informações são da Dow Jones.