PIB confirma que Brasil está em expansão, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 13, por meio de assessoria de imprensa, que os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano confirmam que a economia brasileira encontra-se "em rota de expansão". Para ele, a alta vem sendo liderada pela absorção doméstica. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia do País teve expansão de 0,8% nos três primeiros meses do ano, ante o trimestre imediatamente anterior. Na comparação com o mesmo período de 2006, o crescimento foi de 4,3%. Meirelles também destacou o fato de o IBGE ter revisado para cima as estimativas para as taxas de crescimento do segundo, terceiro e quarto trimestres de 2006. Segundo ele, "isso indica que desde meados do ano passado a economia já vem crescendo em um ritmo mais intenso do que o observado nos últimos anos".