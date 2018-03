PIB confirma que 'recessão está diminuindo', diz Obama

O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou nesta quinta-feira, 29, que os dados que mostraram que a economia cresceu no terceiro trimestre são "uma confirmação de que esta recessão está diminuindo e as medidas que tomamos fizeram diferença".

O Departamento do Comércio informou nesta quinta-feira que a economia cresceu pela primeira vez desde meados de 2008, ao ritmo de 3,5% nos três meses encerrados em setembro.

"Isto obviamente é uma notícia bem vinda", disse ele, em comentários prontos para serem lidos na Casa Branca. "Mas eu também sei que temos um longo caminho a percorrer para restaurar totalmente nossa economia, e nos recuperarmos do que tem sido a desaceleração mais longa e mais profunda desde a Grande Depressão."

Embora os novos dados sejam consistentes com os argumentos de que a recessão nos EUA acabou, há preocupações sobre a durabilidade da retomada. A taxa de desemprego, já no maior nível em 26 anos, deve superar 10% nos próximos meses. Obama disse que não estará satisfeito até que a economia esteja novamente criando empregos.

"Embora esse relatório hoje represente progresso real, a referência que eu utilizo para medir a força da nossa economia não é apenas se o PIB está crescendo, mas se estamos criando empregos, se as famílias têm mais facilidade para pagar as contas, se as empresas estão contratando e tendo boa performance", disse ele. As informações são da Dow Jones.