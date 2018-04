PIB cresce 0,14% no primeiro semestre O Produto Interno Bruto (PIB) do País cresceu 0,14% no primeiro semestre do ano, ante igual período do ano passado. No segundo trimestre, a variação do PIB foi de 0,99% em comparação ao mesmo período do ano passado e de 0,61% em relação ao primeiro trimestre no indicador com ajuste sazonal. A taxa dos últimos quatro trimestres (12 meses até junho) em relação ao período de quatro trimestres anteriores (12 meses até junho de 2001) ficou praticamente estável com crescimento de 0,03%. O crescimento no segundo trimestre ante igual período do ano anterior reverteu as quedas registradas nesse indicador no quarto trimestre de 2001 (-0,69%) e no primeiro trimestre deste ano (-0,73%). Por outro lado, o crescimento de 0,61% ante o primeiro trimestre apresenta uma pequena desaceleração nessa base de comparação em relação ao primeiro trimestre, quando havia sido registrada a expansão de 0,86%. Expansão de 4,51% da pecuária O crescimento de 0,14% no PIB foi resultado de uma expansão de 4,51% da agropecuária e de 1,55% dos serviços, enquanto a indústria apresentou uma queda de 1,78% no PIB semestral ante igual período do ano passado. Entre os subsetores da indústria, o único que apresentou taxa positiva no período foi a extrativa mineral (11,71%), enquanto a maior queda foi registrada na construção civil (-7,32%). O comércio (tanto atacadista quanto varejista) registrou queda de 2,26% no período. Os serviços industriais de utilidade pública (energia elétrica e saneamento) tiveram queda de 7,29% no semestre. A indústria de transformação também registrou desempenho negativo no período com variação de 0,30%. A tendência setorial foi mantida também nos indicadores do segundo trimestre do ano ante igual período do ano passado. A diferença, nesse caso, foi um crescimento de 0,30% da indústria e a queda de 2,34% nos serviços industriais de utilidade pública. A agropecuária cresceu 4,64% no trimestre e os serviços expandiram 1,39%.