PIB cresce 0,2% no segundo trimestre e mantém recuperação

RIO - O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre do ano totalizou R$ 1,639 trilhão. O crescimento de 0,3% ante o segundo trimestre de 2016 e de 0,2% em relação ao primeiro deste ano, confirma a trajetória ascendente da atividade econômica, afirmou a coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca Palis.

"Olhando o ciclo, a partir do segundo semestre do ano passado, estamos em trajetória ascendente", diz. A pesquisadora frisou que o IBGE não data os ciclos econômicos, identificando o término da recessão, mas reconheceu que essa trajetória ascendente é "coerente com a saída de uma recessão".

O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,50% a crescimento de 0,30%, que resultou em mediana de 0%. O resultado ficou no teto das estimavas dos analistas, que previam desde uma queda de 0,80% a alta de 0,30%, com mediana também de estabilidade (0%).

O crescimento do PIB foi puxado por serviços e consumo, enquanto o destaque negativo foi a queda dos investimentos (de 0,7% ante o primeiro trimestre e de 6,5% em relação ao segundo trimestre de 2016), afirmou Rebeca Palis. Com alta de 1,4% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre de 2017, o consumo das famílias voltou a registrar crescimento após nove trimestres. No trimestre passado, o indicador havia mostrado estabilidade (0,0%), e, neste segundo trimestre, registrou o primeiro crescimento em nove trimestres.

Entre a série de fatores para explicar a alta do consumo das famílias, Rebeca citou a massa salarial crescendo em termos reais, "porque o salário real está crescendo, com a forte desaceleração da inflação". "O aumento do salário real mais que compensou a queda na ocupação", afirmou Rebeca, lembrando que houve também o efeito positivo da liberação dos recursos das contas inativas do FGTS. Outros fatores por trás da alta do consumo são as taxas de juros menores, embora o crédito ainda esteja caindo em termos reais.

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,9% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o consumo do governo mostrou queda de 2,4%. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 0,7% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, a FBCF mostrou queda de 6,5%.

O PIB de serviços subiu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB de serviços mostrou queda de 0,3%. Já o resultado da agropecuária ficou estável (0,0%) no segundo trimestre contra o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB da agropecuária mostrou alta de 14,9%. O da indústria caiu 0,5% no segundo trimestre de 2017 ante o primeiro trimestre do ano. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB da indústria mostrou queda de 2,1%.

As exportações cresceram 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, as exportações mostraram alta de 2,5%. As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 3,5% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, as importações mostraram queda de 3,3%.

Relembre: O PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2016 e interrompeu um ciclo de oito quedas trimestrais consecutivas. O resultado foi comemorado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB). Logo após o resultado, Meirelles afirmou que o País "saiu da maior recessão do século". No Twitter, o presidente disse que a alta foi resultado das medidas que estão sendo tomadas.