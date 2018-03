PIB cresce 1,3% no 3º trimestre e fica abaixo das estimativas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,3% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao período de abril a junho, segundo divulgou nesta quinta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que iam de uma expansão de 1,60% a 2,90%, com mediana de 1,95%.

O resultado consolida a recuperação econômica do País, que passou por uma recessão técnica entre o final de 2008 e o início deste ano. No primeiro trimestre de 2009, a economia brasileira encolheu 0,8%, depois de recuar 3,6% de outubro a dezembro do ano passado, quando a turbulência externa atingiu em cheio a atividade nacional. O número, porém, ficou abaixo das expectativas do governo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou a prever um crescimento de 2% no período.

Na comparação com igual período do ano passado, o PIB registrou retração de 1,2%. Nesse confronto, as expectativas iam de -0,70% a +0,90%, com mediana de -0,30%. No ano, o PIB acumula de queda de 1,7% e em 12 meses, variação negativa de 1%. Em valores correntes, o PIB do período entre julho e setembro de 2009 somou R$ 797 bilhões.

O PIB da indústria manteve o crescimento no terceiro trimestre ante o período imediatamente anterior, desta vez de +2,9%. No período de abril a junho, o setor teve crescimento de 2,1%. Já na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a indústria teve queda de 6,9% no terceiro trimestre.

Já o PIB da agropecuária teve um queda de 2,5% no terceiro trimestre ante o segundo. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB deste setor caiu 9,0% no terceiro trimestre deste ano. No setor de serviços, o PIB teve uma alta de 1,6% no terceiro trimestre ante o segundo. Ao se comparar com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB de serviços subiu 2,1% no terceiro trimestre deste ano.

Exportações crescem pouco

Segundo o IBGE, as exportações subiram apenas 0,5% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre. No período de abril a junho, as vendas externas haviam registrado expansão de 14,1% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as vendas externas tiveram queda de 10,1% no terceiro trimestre deste ano.

Já as importações subiram 1,8% no terceiro trimestre, ante o segundo trimestre do ano. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, elas tiveram queda de 15,8% no terceiro trimestre de 2009.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a balança comercial. No PIB, entram bens e serviços e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram só bens e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

Investimentos

Os investimentos, ou Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), subiram 6,5% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o segundo trimestre de 2009. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a FBCF caiu 12,5% no terceiro trimestre deste ano.

Os dados mostram recuperação em relação ao segundo trimestre, quando os investimentos ficaram estáveis (0,0%) em relação aos primeiros três meses do ano, e caíram 17% na comparação com o segundo trimestre de 2008. A Formação Bruta de Capital Fixo é constituída principalmente por máquinas e equipamentos e pela construção civil.

Já a taxa de investimento (FBCF/PIB) ficou em 17,7% no terceiro trimestre deste ano, inferior à do mesmo período de 2008 (20,1%). No segundo trimestre de 2009, a taxa havia ficado em 15,7%. Na média do primeiro semestre, a taxa de investimento foi de 16,1% - no mesmo período do ano passado tinha sido de 18,5%.

Consumo

O consumo das famílias subiu 2,0% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre de 2009. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o consumo das famílias subiu 3,9% em igual período deste ano.

Já o consumo do governo cresceu 0,5% no terceiro trimestre deste ano, ante o segundo trimestre de 2009. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o consumo do governo teve alta de 1,6% no terceiro trimestre deste ano.

Entenda o que é o PIB

O Produto Interno Bruto representa o total de riquezas produzido num determinado período num país. É o indicador mais usado para medir o tamanho da economia doméstica. No Brasil, o cálculo é realizado pelo IBGE, órgão responsável pelas estatísticas oficiais, vinculado ao Ministério do Planejamento.

O cálculo do PIB leva em conta o acompanhamento de pesquisas setoriais que o próprio IBGE realiza ao longo do ano, em áreas como agricultura, indústrias, construção civil e transporte. O indicador inclui tanto os gastos do governo quanto os das empresas e famílias. Mede também a riqueza produzida pelas exportações e as importações.

O IBGE usa ainda dados de fontes complementares, como o Banco Central, Ministério da Fazenda, Agência Nacional de Telecomunicações e Eletrobrás, entre outras.

O PIB pode ser medido de duas formas, para um mesmo resultado. Quando o PIB é analisado pela ótica de quem produz essas riquezas, entram no cálculo os resultados da indústria (que respondem por 30% do total), serviços (65%) e agropecuária (5%).

Outra maneira de medir o PIB é pela ótica da demanda, ou seja, de quem compra essas riquezas. Nesse caso, são considerados o consumo das famílias (60%), o consumo do governo (20%), os investimentos do governo e de empresas privadas (18%) e a soma das exportações e das importações (2%).

Texto atualizado às 10h09