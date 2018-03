PIB cresce 1,3% no 3º trimestre e fica abaixo do previsto pelo governo

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,3% no terceiro trimestre na comparação com o trimestre anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado consolida a recuperação econômica do país, que no início do ano chegou a passar por uma recessão técnica - caracterizada por dois trimestres seguidos de contração econômica.

O número, porém, ficou abaixo das expectativas do governo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou a prever um crescimento de 2% no período.

Um dos destaques do trimestre foi a indústria, que cresceu 2,9%. O setor de serviços cresceu menos, com 1,9%, enquanto o PIB do agronegócio ficou negativo mais uma vez. No último trimestre, a queda foi de 2,5%.

Outro dado positivo é a volta dos investimentos. A taxa, que reflete o quanto as empresas estão investindo em maior capacidade produtiva, ficou em 17,7% do PIB - número superior aos 15,7% verificados no segundo trimestre.

Apesar da retomada, a taxa de investimento das empresas ainda está inferior ao período pré-crise. Antes da turbulência que abalou a economia mundial, o índice era de 20,1% do PIB.

Ano anterior

Na comparação com o mesmo trimestre de 2008 - antes, portanto, do agravamento da crise - a economia brasileira teve uma retração de 1,2%.

Nessa comparação, somente o setor de serviços apresenta resultado positivo, com alta de 2,1%. O PIB da indústria teve queda de 6,9%, e a retração na agropecuária foi ainda maior, com 9%.

Com a expansão de 1,3% no trimestre, o PIB do país chega a R$ 797 bilhões, sendo 13% desse valor referente a impostos.

Até a última sexta-feira, a expectativa dos analistas de mercado era de que a economia brasileira crescesse 0,2% neste ano. Mas com o resultado do trimestre, abaixo das expectativas, a previsão para o ano deve ser reduzida.