PIB cresce 1,4% no segundo trimestre e 3,4% no ano A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2005, em relação ao primeiro trimestre deste ano, informou hoje o IBGE. No primeiro semestre do ano o PIB subiu 3,4% em relação ao mesmo período de 2004. Na comparação com o segundo trimestre de 2004, o crescimento foi de 3,9%. No acumulado em quatro trimestres, a taxa ficou em 4,3%, quando comparada aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Indústria A indústria foi o principal responsável pela alta do PIB do segundo trimestre na comparação com o primeiro trimestre deste ano, com destaque alta de 3%, contra 1,1% da agropecuária e 1,2% dos serviços. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB do segundo trimestre mostrou a indústria em crescimento de 5,5%, seguido da agropecuária (3,2%) e serviços (2,5%). Consumo das famílias O consumo das famílias cresceu em todas as bases de comparação, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Segundo trimestre compardão com o trimestre anterior, houve expansão de 0,9%. Sobre igual trimestre de 2004, alta chegou a 3%. No primeiro semestre, o consumo das famílias aumentou 3,1% sobre o mesmo período do ano passado e, no acumulado dos últimos quatro trimestres, cresceu 4,2% Investimentos Os investimentos voltaram a crescer no segundo trimestre, após dois meses consecutivos de queda. Segundo o IBGE, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, ou investimentos) do segundo trimestre aumentou 4,5% no segundo trimestre sobre o primeiro trimestre. Houve expansão também em relação ao segundo trimestre de 2004 (4%), no sexto aumento consecutivo sobre igual trimestre do ano anterior. Houve crescimento dos investimentos no acumulado do primeiro semestre (3,1%) e nos últimos quatro trimestres (8,6%). Segundo o IBGE, um dos fatores que possibilitaram este forte resultado dos investimentos é o aumento das operações de crédito do sistema financeiro (19,2%) no período. Setor de atividade 2º tri/2004 3º tri/2004 4º tri/2004 1º tri/2005 2º tri/2005 Agropecuária 0,1 (-) 2,2 2,3 1,7 1,1 Indústria 0,7 2,5 0,8 (-) 0,8 3,0 Serviços 0,9 0,9 0,5 (-) 0,1 1,2 Total valor adic. a preços básicos 0,8 0,9 0,7 0,5 1,2 PIB a preços de mercado 0,8 1,2 0,7 0,4 1,4 Consumo das famílias 1,2 1,3 1,1 (-) 0,2 0,9 Consumo do governo (-) 0,9 1,2 0,5 0,3 1,1 Formação Bruta de Capital Fixo 3,1 6,2 (-) 2,9 (-) 3,6 4,5 Exportação 3,1 2,3 4,3 3,3 2,6 Importação (-) 1,5 4,1 3,4 2,2 2,4