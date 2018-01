PIB cresce 3,9% este ano, diz Ipea O cenário da economia brasileira está azul. Ao menos se forem cumpridas as previsões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento. O Instituto prevê que o PIB - Produto Interno Bruto, que representa o conjunto de riquezas produzidas pelo país - brasileiro vai crescer 3,9% este ano, segundo reportagem de Sônia Araripe. O resultado positivo deve ser puxado pelo setor industrial, que deve crescer 5,6% este ano. Outro dado positivo do Ipea é o crescimento dos investimentos, da ordem de 7,5% para este ano. Com isso, a taxa de investimento, em relação ao PIB, deve chegar a 19% neste ano. Os investimentos puxam o crescimento do país. E notícias de crescimento são muito esperadas. Afinal, o Brasil tem uma elevada taxa de desemprego e precisa crescer muito e forma consistente para absorver parte das pessoas que hoje estão desocupadas ou em sub-empregos.