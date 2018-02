PIB cresce acima de 4% este ano, afirma Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reiterou nesta segunda-feira que o PIB brasileiro neste ano vai crescer em torno ou acima de 4%. Ele rebateu as informações deste final de semana na imprensa segundo as quais a atividade está se desacelerando. "Somos muito influenciados por eventos de curtíssimo prazo", disse o ministro. Ele lembrou que os últimos números da produção industrial (-1,7% em junho na comparação com maio, pelo IBGE) foram afetados, por exemplo, pela Copa do Mundo, quando indústria e comércio demitiram funcionários, e também pelo "frio que não veio", que limitou as vendas de alguns setores. As projeções do mercado financeiro para a economia, no entanto, são inferiores à do ministro. A pesquisa semanal Focus desta segunda trouxe estimativa de expansão do PIB em 3,53% este ano, ante 3,55% no levantamento anterior. "Temos sim uma base de crescimento consistente e as variações sazonais serão compensadas. Para isso, precisamos manter a redução dos juros e desonerar a produção", afirmou. Furlan participou de encontro com empresários em São Paulo. Exportações Furlan, também afirmou que o mês de agosto terá recordes nas exportações e na corrente de comércio. As vendas externas devem ultrapassar US$ 13 bilhões neste mês, segundo estimativa do ministro a partir dos números divulgados até agora, o que significará que, pela segunda vez na história, as exportações ficarão acima desse valor. O ministro rebateu que o desempenho do setor externo seja responsável pelas projeções de queda na atividade nos próximos meses, e por uma eventual redução nas projeções de alta do Produto Interno Bruto em 2006. "Os números do setor externo mostram uma vitalidade e um dinamismo muito grandes. As exportações crescerão acima de US$ 130 bilhões neste ano, e no acumulado de 12 meses, já registram alta de 15%", afirmou. Furlan admitiu que alguns setores, como têxteis, calçados e móveis, verificam desempenho pior em relação a anos anteriores, mas há uma série de outros setores com forte crescimento, que continuam a puxar as exportações. Perguntado sobre eventuais divergências entre ele e o Ministério da Fazenda, Furlan respondeu: "não há divergência, mas busca de convergência". Há duas semanas, o secretário de Política Econômica, Julio Sergio Gomes de Almeida, veio a público rebater afirmações anteriores de Furlan sobre redução de impostos. O secretário foi desautorizado pelo seu superior, ministro Guido Mantega, e Furlan, em férias, ainda não havia falado sobre o assunto. Burocracia Furlan defendeu a reforma no sistema de licitações de obras emergenciais de infra-estrutura para elevar os ganhos de competitividade e produtividade das indústrias exportadoras e, assim, compensar a valorização do real. Durante o encontro, o ministro reclamou do excesso de burocracia do setor público, que impede "as coisas de acontecerem". "A tendência do setor público é abraçar um monte de prioridades, mas aprendemos na escola que quem tem todas as prioridades acaba não tendo nenhuma", disse. Tendo a melhora da infra-estrutura logística como uma das bandeiras centrais de seu Ministério, Furlan citou como exemplo de ineficiência pública o projeto de modernização de 11 portos brasileiros, aprovado em setembro de 2004, mas que ainda não concretizou nem metade das obras previstas. "O governo tem recursos, mas a burocracia pesada e os mandados de segurança, de licença ambiental, impedem a realização dos projetos", afirmou. Ele informou também que está "quase maduro" no Ministério do Planejamento um estudo de medidas para desburocratizar as licitações de obras públicas, mas não deu detalhes das ações que serão adotadas. O ministro afirmou, ainda, que foram enviados à Câmara de Comércio Exterior (Camex) seis acordos de Promoção de Proteção de Investimentos (PPIS) que estão em desacordo com a legislação brasileira. Esses acordos serão revisados pela Camex e adaptados à legislação brasileira para que possam passar pela Câmara, onde há 16 acordos de PPIS emperrados. Segundo o ministro, em desacordo com a lei brasileira estão pontos dos acordos que definem a forma de indenização a expropriações e a localização de tribunal de arbitragem em caso de contenciosos entre empresas e governos. Matéria ampliada às 16h59