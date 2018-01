PIB crescerá 4% em 2006, menos do que previu Lula, diz BC O Banco Central subiu as previsões de inflação deste e do próximo ano e espera um crescimento do PIB em 2006 de 4%, menos que os 5% anunciados pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Segudo o Relatório de Inflação trimestral divulgado hoje, apesar de todo o aperto nos juros, a inflação de 2005 vai ficar acima do centro da meta, de 5,1%. No relatório, o BC subiu a projeção do IPCA de 5% para 5,7% ao final deste ano. Para 2006, o BC subiu de 3,5% para 3,8% a projeção de inflação. Apesar da alta, o IPCA deve ficar dentro da meta de inflação, fixada em 4,5%. No relatório divulgado hoje, o BC fez pela primeira vez as previsões de inflalão para 2007. O BC projeta uma inflação medida pelo IPCA de 3,6% ao final de 2007. O valor está abaixo do centro da meta de 4,5% fixada para o primeiro ano do próximo governo. Para 2005, o BC reduziu de 3,4% para 2,6% a projeção de expansão do PIB. Segundo o BC, a queda se deve à desaceleração do ritmo de crescimento verificada no terceiro trimestre. Balança O Relatório de Inflação trouxe uma elevação da projeção de superávit em conta corrente do balanço de pagamentos do próximo ano de US$ 3,7 bilhões para US$ 6,3 bilhões. Para este ano, a previsão do BC para o superávit em conta corrente oscilou de US$ 13,6 bilhões para US$ 15 bilhões. As melhoras nas expectativas do BC para o resultado das contas externas veio acompanha de uma revisão para cima da estimativa de superávit da balança comercial neste e no próximo ano. ara este ano, a projeção subiu de US$ 43 bilhões para US$ 44,5 bilhões, com a expectativa de exportação tendo sido elevada de US$ 117 bilhões para US$ 118,5 bilhões e de importação ficando estável em US$ 74 bilhões. Para 2006, a previsão do BC para o superávit da balança comercial aumentou de US$ 34 bilhões para US$ 35,5 bilhões. Esta revisão foi puxada por um aumento da estimativa de exportação no próximo ano de US$ 123 bilhões para US$ 124,5 bilhões. Dívida externa e investimento estrangeiro O relatório revelou uma queda da projeção de pagamento de juros da dívida externa em 2006 de US$ 13,7 bilhões para US$ 12,9 bilhões. A estimativa para este ano oscilou de US$ 13,4 bilhões para US$ 13,5 bilhões. O BC reduziu a projeção de fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano de US$ 16 bilhões para US$ 15 bilhões. Para 2006, a previsão foi mantida estável em US$ 16 bilhões.