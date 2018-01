PIB da agricultura deve cair mais de 2% neste ano A agricultura e a pecuária devem contribuir de maneira significativa com o fraco crescimento da economia do País em 2006. Dados da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA) apontam para uma queda de 2,01% para o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio, que deve somar R$ 83,45 bilhões. Para a pecuária, a expectativa é de recuo de 4,38% no PIB do segmento, que deve atingir R$ 64,77 bilhões em 2006, contra R$ 67,84 bilhões em 2005. "O setor primário arrastará consigo o setor de insumos", afirmou o superintendente da CNA, Ricardo Cotta. Segundo ele, as estimativas indicam que deverá ocorrer uma retração de 4,06% no PIB do setor de insumos, com queda menos acentuada de 3,87% no insumos utilizados pela agricultura. No caso dos insumos da pecuária a queda deverá chegar a 4,3% neste ano. Na avaliação de Cotta a queda nos setores primário e de insumos será compensada por um crescimento moderado da agroindústria voltada para a produção vegetal. A Confederação estimou ainda que as exportações do agronegócio renderão US$ 48 bilhões em 2006 e as importações somarão US$ 6,5 bilhões. O resultado será um saldo comercial de US$ 41,5 bilhões, o que representa um aumento de 8% em relação a 2005. Tomando por base o acumulado do ano, até outubro, o saldo da balança comercial já cresceu 11%, somando US$ 35,58 bilhões. "O saldo do agronegócio representa 94% do saldo total da balança comercial brasileira no período", afirmou o assessor técnico da Comissão Nacional de Comércio Exterior da CNA, Antônio Donizeti Beraldo. O grande destaque da balança comercial do agronegócio nos dez primeiros meses do ano, é o setor sucroalcooleiro. As exportações de açúcar e álcool cresceram 59,1% no período de janeiro a outubro, totalizando US$ 6,16 bilhões. "O resultado se deve ao crescimento de 56,5% e 63,9% nos preços do açúcar e álcool respectivamente", disse ele. Perspectivas Cotta afirmou que o ano de 2007 será melhor para os produtores rurais, devido ao aumento dos preços internacionais para os produtos agrícolas e da redução de cerca de 12% nos custos de produção. Ele lembrou ainda que a safra atual foi plantada com um dólar de R$ 2,15 e que projeções indicam que a produção será vendida com dólar de R$ 2,35. "De forma isolada, o ano que vem será melhor, mas o produtor continuará com problemas de caixa", disse ele. Cotta explicou que o produtor teve suas dívidas prorrogadas nos últimos dois anos e que essas parcelas vencem em 2007. "O produtor terá um ano para pagar as dívidas de custeio dos três últimos anos", afirmou.