PIB da AL cresce 1,7% em 2003, indica Bird O estudo Global Development Finance 2003, divulgado hoje pelo Banco Mundial, estima que o PIB da América Latina vá crescer 1,7% neste ano - menor taxa entre as regiões formadas por países em desenvolvimento - e 3,8% em 2004. O maior crescimento econômico será registrado, segundo projeção do Bird, pela Ásia Oriental e Pacífico, com 6,4% em 2003 e 6,6% em 2004. Para a economia mundial, a projeção de alta do PIB é de 2,3% neste ano e 3,2% em 2004. Considerando apenas os países de alta renda, o PIB de 2003 crescerá 1,9%, e o de 2004, 2,9%. As projeções já incluem os impactos do preço do petróleo e da Guerra contra o Iraque.