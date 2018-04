PIB da Alemanha caiu 2,1% no 4º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha teve queda de 2,1% no quarto trimestre do ano passado, em termos ajustados, sem revisão na leitura final como era esperado, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas, divulgados hoje. Em bases anuais, o PIB alemão teve contração de 1,7% no período entre outubro e dezembro de 2008. Este foi o terceiro trimestre consecutivo de declínio, puxado principalmente pela queda de 2% nas exportações líquidas, disse o escritório. "As exportações ajustadas ao preço declinaram 7,3%, muito mais do que as importações, que recuaram 3,6%." As informações são da Dow Jones