PIB da Alemanha cresce 0,2% em 2002 A economia alemã, a maior da zona do euro, cresceu apenas 0,2% em 2002, o que correspondeu ao ritmo mais lento de expansão em nove anos, de acordo com dados da agência de estatísticas, com sede em Wiesbaden. Em 2001, a economia alemã já tinha registrado uma expansão anêmica de 0,6%. O país só não mergulhou em recessão graças às exportações, que cresceram em um ritmo robusto de 2,9% em 2002, mas abaixo do crescimento de 5% verificado em 2001. O desempenho econômico da Alemanha confirmou os prognósticos dos economistas, mas evidenciou que a maior economia da zona euro está exercendo pressões negativas para toda a região. O crescimento de 2002, no entanto, ficou abaixo dos prognósticos do Deutsche Bundesbank de que houvesse expansão entre 0,3% e 0,5% e também ficou distante da estimativa do governo de 0,5%. O relatório mostrou que o consumo privado caiu 0,5% em 2002, após ter crescido 1,5% em 2001, refletindo a diminuição da disposição de compras dos alemães diante do crescimento do desemprego. Mais negativo foi o total investido em equipamentos e fábricas pelas companhias, que despencou 8,4% em 2002, depois de um declínio de 5,8% em 2001. As perspectivas em relação ao desempenho da economia alemã são melhores para este ano, mas os principais institutos de pesquisa e acompanhamento econômico carregam prognósticos mais cautelosos em comparação com os do governo. Os seis principais institutos do país prevêem expansão de 1% ou menos para este ano, enquanto o governo trabalha com a estimativa de crescimento de 1,5%. O governo do Reino Unido prevê expansão de 3%, enquanto as autoridades francesas estimam crescimento de 2,5% para o ano. As informações são das agências internacionais.