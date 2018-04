PIB da Alemanha recua 2,1% no 4º trimestre de 2008 O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha apresentou, no quarto trimestre do ano passado, sua maior queda desde o primeiro trimestre de 1987, pressionado pela forte redução das exportações e dos investimentos em maquinário. O PIB alemão declinou 2,1% em relação ao terceiro trimestre, de acordo com os dados divulgados pelo Escritório Federal de Estatísticas, já ajustados aos efeitos sazonais e do calendário. Na comparação com o quarto trimestre de 2007, o recuo foi de 1,7%. A queda foi maior do que previam os economistas, que apontavam para uma contração de 1,8% em relação ao trimestre anterior. Foi a terceira baixa consecutiva: o PIB da Alemanha já havia declinado 0,5% em cada um dos dois trimestres anteriores. As informações são da Dow Jones.