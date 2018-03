PIB da Alemanha registra contração de 0,2% A economia alemão registrou contração nos três primeiros meses do ano, pelo segundo trimestre consecutivo e colocando o país tecnicamente a beira da recessão. De acordo com o Escritório de Estatísticas Federal, o PIB caiu 0,2% em termos reais no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado, quando foi registrada estagnação. Economistas ouvidos pela Dow Jones previam expansão de 0,2% da economia alemã no primeiro trimestre. O PIB cresceu 0,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Em termos ajustados ao calendário, a economia expandiu-se 0,2% no primeiro trimestre frente ao mesmo período de 2002.