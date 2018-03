PIB da Alemanha registra contração de 0,2% O Escritório de Estatísticas da Alemanha confirmou que a economia do país registrou uma contração real de 0,2% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. O dado ficou inalterado em relação à previsão divulgada na semana passada. Ante o primeiro trimestre de 2002, a economia cresceu 0,5%. Mas ajustado pelo calendário, o PIB teve expansão de 0,2% no ano. Os dados do quarto trimestre foram mantidos sem revisão, indicando que houve estagnação da economia (0,0%), na comparação com o terceiro trimestre, e crescimento de 0,5% no ano. Os dados colocam a Alemanha à beira da recessão e deverão se somar aos argumentos de pressão para que o Banco Central Europeu flexibilize sua política monetária.