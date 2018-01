PIB da Argentina encolheu 5% em novembro O PIB da Argentina encolheu 5,0% em novembro do ano passado, em comparação com igual mês de 2001, de acordo com dado preliminar do Instituto Nacional de Estatística (Indec). Contudo, em bases sazonalmente ajustadas, o PIB argentino cresceu 0,8% em novembro em comparação com outubro, mantendo o país nos trilhos para marcar três trimestres consecutivos de crescimento econômico, o que sinalizaria o fim de um período de quatro anos e meio de recessão. De janeiro a novembro do ano passado, o PIB argentino acumula uma retração de 12,0% em comparação com igual período de 2001. As estimativas dos analistas privados são de que o PIB argentino tenha fechado 2002 com uma retração entre 11% e 12%.