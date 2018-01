PIB da construção cresce 5,5% no terceiro trimestre O Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) divulgou nesta quinta-feira que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da construção no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado foi de 5,5%. O presidente do Sinduscon-SP, João Claudio Robusti, informou em nota que "foi o melhor resultado da indústria, cujo produto cresceu em média 3%". Já o PIB do País cresceu 3,2% no terceiro trimestre. Segundo ele, o Sinduscon-SP mantém a expectativa de que o PIB da construção cresça 5% no ano. Robusti afirmou que o maior crescimento do setor foi registrado na construção imobiliária, em função do "elevado volume de financiamentos e à melhora nas condições de acesso a esses créditos". No acumulado de janeiro a setembro, a construção civil cresceu 5%, ante 2,7% da indústria e 2,5% do PIB, segundo o Sinduscon-SP. No acumulado dos últimos 12 meses, a construção cresceu 4,5%, ante 2,4% da indústria e 2,3% do PIB.