PIB da Coreia do Sul cresce 2,9% no 3º trimestre

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB teve expansão de 0,6%, depois de um contração de 2,2% no 2º trimestre. Essa foi a primeira vez em quatro trimestres que a economia sul-coreana apresentou crescimento, em base anual. Os economistas tinham previsto uma alta de 2,1% do PIB no trimestre e uma queda de 0,2%, no ano. Os dados também fortaleceram a opinião difundida entre economistas de que a Ásia continuará a liderar a recuperação da economia mundial. No mês passado, a China anunciou números fortes para a economia do país.

A economia chinesa cresceu 8,9% no terceiro trimestre, na comparação com igual intervalo de 2008, com o governo dizendo estar confiante de que a meta de crescimento de 8% para o PIB neste ano será alcançada. No resto da região, outras economias têm mostrado sinais de melhora, e algumas provaram ser mais resistentes do que o esperado. As informações são da Dow Jones.