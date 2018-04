PIB da Coreia do Sul tem alta de 2,3% no 2º trimestre

O banco central avisou, porém, que a projeção para o segundo semestre é muito incerta, dada a dependência do país em relação às exportações, que respondem por metade do PIB de US$ 1 trilhão. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve uma contração de 2,5%, após uma queda de 4,2% no PIB sul-coreano durante o primeiro trimestre, comparado a igual período de 2008.

O desempenho ficou em linha com a estimativa divulgada pelo banco central no começo deste mês e também com a previsão apontada numa pesquisa da Dow Jones, de uma alta trimestral de 2,4% e declínio de 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2008. As informações são da Dow Jones.