PIB da Espanha tem contração de 0,1% no 2º trimestre A economia da Espanha teve uma contração de 0,1% no segundo trimestre de 2013 ante os primeiros três meses do ano, segundo dados preliminares do instituto nacional de estatísticas (INE). O Produto Interno Bruto da Espanha encolheu 1,7% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.