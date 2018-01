PIB da França cresce 0,2% no 3º trimestre de 2002 O PIB da França cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2002, em comparação com o trimestre anterior. O resultado veio dentro do esperado pelos analistas. A economia francesa cresce em ritmo menor, uma vez que, no segundo trimestre de 2002, o PIB registrou alta de 0,4%. No ano, até o terceiro trimestre, o crescimento econômico é de 1%. O Instituto Nacional de Estatísticas da França informou ainda que os investimentos caíram 0,7% (dado revisado) e a exportações cresceram 1,5% (dado revisado).