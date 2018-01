PIB da França cresce 0,2% no 4º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,2% no quarto trimestre, na comparação com os três meses anteriores, fazendo com que a expansão da segunda maior economia européia em todo o ano de 2002 ficasse em 1,2%, abaixo do crescimento de 1,8% de 2001. No terceiro trimestre, a expansão da economia foi revisada em alta de 0,1 ponto porcentual para 0,3%, ante o período de abril a junho de 2001. As exportações da França caíram 0,3%, enquanto os investimentos diminuíram 0,7% no quarto trimestre, na comparação com o terceiro trimestre. Os gastos dos consumidores, uma tradicional força de impulsão da economia, aumentaram em um ritmo trimestral de 0,4%.