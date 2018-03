PIB da França cresce 0,3% no 1º trimestre A economia da França apresentou uma recuperação modesta no primeiro trimestre do ano, sustentada pelos consumidores, que mantiveram seus gastos firmes, e por uma melhora dos investimentos. O Produto Interno Bruto (PIB) francês cresceu 0,3% nos primeiro três meses do ano, na comparação com o período de outubro a dezembro de 2002, após ter se contraído 0,1% no quarto trimestre de 2002, ante o trimestre anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Insee). O desempenho da economia francesa, a segunda maior da zona do euro, confirmou as previsões dos analistas e mostrou um quadro mais robusto do que o de países vizinhos, como a Alemanha e a Itália, que registraram contrações do PIB no primeiro trimestre. A modesta melhora da economia francesa foi atribuída ao crescimento de 0,4% dos investimentos. No último trimestre de 2002, os investimentos tinham recuado 1,1%. Os consumidores também contribuíram, ampliando em 0,6% seus gastos, após um aumento de 0,4% no quarto trimestre de 2002.