PIB da Grã-Bretanha sobe 0,1%; o da França cai 0,3% O produto interno bruto da Grã-Bretanha subiu 0,1% (dado sazonalmente ajustado) no primeiro trimestre de 2002 em relação ao quarto trimestre de 2001, segundo dados preliminares do National Statistics. Em relação ao primeiro trimestre de 2001, o PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre de 2002. O crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2002, tanto em relação ao quarto trimestre de 2001 quanto ao mesmo período do ano passado, ficou abaixo das expectativas de mercado, que havia projetado expansão de 0,4% no trimestre e de 1,3% no ano. França O produto interno bruto da França caiu 0,3% no quarto trimestre de 2001 em relação ao terceiro trimestre, divulgou o instituto de estatísticas do governo (Insee) em seu relatório final sobre o PIB do país. Os dados preliminares haviam apontado queda no PIB de 0,1% no último trimestre de 2001. No ano de 2001, o PIB da França cresceu 1,9%. O relatório com o dado preliminar havia registrado crescimento de 2,0% no ano. Os economistas projetam crescimento entre 0,3% e 0,4% no PIB do primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.