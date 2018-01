PIB da Índia cresce 7,5% nos três primeiros meses de 2015

SÃO PAULO - O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 7,5% entre janeiro e março deste ano em relação a igual período do ano passado, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira, 29. Os primeiros três primeiros meses de 2015 correspondem ao quarto trimestre do último ano fiscal do país, que acabou em 31 de março deste ano. A Índia faz parte do Brics, grupo de países emergentes também formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul.

Considerando todo o ano fiscal, a economia indiana registrou expansão de 7,3% ante o ano fiscal anterior. O resultado representa uma aceleração da atividade, uma vez que o avanço do ano fiscal anterior havia sido de 6,9%.

Além disso, o governo indiano revisou alguns resultados para trimestres anteriores. Entre outubro e dezembro do ano passado, equivalente ao terceiro trimestre do ano, houve alta de 6,6% na comparação anual. De julho a setembro, o ganho foi de 8,4%, e de abril a junho, a economia cresceu 6,7%. (Com informações da Dow Jones)