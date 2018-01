PIB da Itália cresce 0,4% em 2002, o menor nível desde 1993 O crescimento da Itália em 2002 foi o mais fraco em quase uma década. Os dados ainda preliminares do escritório de estatísticas Istat indicaram que a economia cresceu 0,4% no ano de 2002. Se os números forem confirmados, a expansão da economia italiana terá sido a mais fraca desde 1993. No quarto trimestre, a economia da Itália cresceu apenas 0,4% ante os três meses anteriores, e 1%, na comparação com o quarto trimestre de 2001. As informações são da Dow Jones.