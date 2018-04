PIB da OCDE cai no 3º trimestre pela primeira vez em sete anos

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou que o PIB total dos 30 países que integram o grupo recuou 0,1% no terceiro trimestre em comparação ao trimestre anterior - primeira contração em sete anos - e avançou 0,9% ante o terceiro trimestre de 2007. Veja também: Situação de desemprego é 'crítica' na China, diz governo UE cortará 10% de subsídios agrícolas EUA buscam opção de socorro a montadoras De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entre os países-membros da OCDE que integram o G-7, o PIB combinado recuou 0,2% no terceiro trimestre. A França foi o único país do G-7 que registrou crescimento na economia, de 0,1%. Alemanha, Itália e Reino Unido lideraram as perdas, apresentando cada declínio de 0,5% no período. Tanto no Japão quanto nos EUA, o PIB teve contração de 0,1%. Não há estimativa oficial para o crescimento econômico no Canadá. A OCDE revisou o crescimento do PIB dos países do grupo no segundo trimestre para um aumento de 0,1% em comparação ao trimestre anterior e de 1,8% ante o segundo trimestre de 2007. Na projeção anterior para o período, a OCDE havia estimado crescimento de 0,2% no PIB ante o primeiro trimestre e de 1,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. As informações são da Dow Jones. A OCDE é integrada por: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.