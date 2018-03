PIB da Rússia vai cair 7,5% em 2009, diz presidente

Durante os primeiros oito meses do ano, o PIB russo caiu 10,2% comparado com o mesmo período do ano anterior. As exportações de petróleo, gás natural e outras commodities têm um peso grande na economia russa, que foi atingida em cheio pela crise internacional após anos de crescimento forte.

Medvedev admitiu que um declínio de 7,5% seria "muito sério" e disse que o governo e o Banco Mundial foram pegos de surpresa pelos efeitos severos da crise na economia russa. "No entanto, conseguimos aplicar razoavelmente bem as medidas anticrise para prevenir o pior em termos de desemprego e dos efeitos imediatos da crise no sistema financeiro," explicou.

"Nosso sistema bancário aguentou firme e agora está indo muito bem," completou. Medvedev também disse que o rublo está estável, depois das quedas que sofreu no começo da crise. As informações são da Dow Jones.