PIB da Tailândia encolhe 4,3% no 4º trimestre de 2008 O Produto Interno Bruto (PIB) da Tailândia encolheu 4,3% no quarto trimestre de 2008. Houve forte decréscimo das exportações e do turismo no período. Segundo o governo, a economia do país contraiu-se mais que o esperado devido à desaceleração global, que esfriou as exportações. Já o turismo foi prejudicado pelos conflitos políticos no país. Com o resultado do último trimestre, a economia tailandesa fechou 2008 com crescimento de 2,8%. O país, que é a segunda maior economia do sudeste asiático, deve sofrer retração de 1% em 2009, de acordo com previsões oficiais. O primeiro-Ministro, Abhisit Vejjajiva, recentemente prometeu doar dinheiro aos pobres e elevar investimentos de longo prazo em projetos de infraestrutura para estimular a economia.