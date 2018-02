PIB da Tailândia encolheu 2,8% no 3º trimestre A economia da Tailândia continuou a encolher no terceiro trimestre, embora num ritmo menor, uma vez que as exportações e a demanda doméstica permaneceram estagnadas. Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) tailandês se contraiu 2,8% em relação ao terceiro trimestre de 2008, comparado a uma queda anual de 4,9% no segundo trimestre.