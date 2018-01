PIB da zona do euro cai 0,1% no segundo trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro contraiu-se 0,1% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre, segundo estimativa final da agência de estatísticas da União Européia, a Eurostat. Em comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve crescimento de 0,2%. Os números ficaram em linha com a segunda estimativa do PIB publicada no mês passado. A Eurostat vai divulgar sua primeira estimativa para o PIB do terceiro trimestre na semana que vem, que deverá apresentar um crescimento modesto da atividade econômica no período. As informações são da Dow Jones.