PIB da zona do euro cresce 0,3% no quarto trimestre O enfraquecimento do consumo prejudicou o desempenho da economia na zona do euro durante o quarto trimestre de 2003, cujo crescimento foi impulsionado por alta nos investimentos das empresas e aumento nos estoques das mesmas. Segundo a Eurostat, a agência de estatísticas da União Européia, o PIB cresceu 0,3% no período em comparação ao terceiro trimestre e expandiu-se 0,6% em comparação ao quarto trimestre do ano passado. Os números confirmam a primeira estimativa do PIB. Os gastos com consumo foram revisados em baixa, para estável, de estimativa anterior de alta de 0,1% no quarto trimestre frente ao terceiro trimestre. Os investimentos das empresas cresceram 0,6% no quarto trimestre frente ao terceiro trimestre e os estoques avançaram 0,5%. Previsão A Comissão da União Européia manteve sua projeção para o PIB no primeiro semestre na zona do euro, prevendo crescimento entre 0,3% a 0,7% no primeiro e no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.