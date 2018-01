PIB da zona do euro cresce 0,3% no trimestre A economia na zona do euro registrou expansão de 0,3% no terceiro trimestre em relação ao período anterior, segundo estimativa final divulgada pela agência de estatísticas da União Européia, Eurostat. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve crescimento de 0,8%. Os números não surpreenderam o mercado, que previam expansão de 0,3% no terceiro trimestre em relação ao segundo. As informações são da Dow Jones.