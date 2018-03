PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre

Em comparação com o terceiro trimestre de 2008, o PIB caiu 4,1%. No segundo trimestre, o PIB da zona do euro caiu 0,2% em relação ao primeiro trimestre, e recuou 4,8% em termos anuais. Esses dados também não foram revisados. A retomada na atividade no terceiro trimestre foi liderada pelo comércio. As exportações aumentaram 2,9% e as importações cresceram 2,6%, após ambas terem registrado declínio nos dois primeiros trimestres de 2009.

Os gastos do governo subiram 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo, enquanto que os gastos dos consumidores caíram 0,2%. Na União Europeia (países da zona do euro e mais 11 nações) como um todo, o PIB caiu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo e recuou 4,3% em base anual. As informações são da Dow Jones.