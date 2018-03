PIB da zona do euro cresce 0,6% A Agência de Estatísticas da União Européia (Eurostat) confirmou as estimativas preliminares de que a economia da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre do ano, em relação aos três últimos meses de 2004, e 1,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2003. O dado ficou em linha com os prognósticos e sinalizou que a recuperação da região está se fortalecendo, já que a economia cresceu 0,4% no quarto trimestre do ano passado, na comparação com os três meses anteriores.